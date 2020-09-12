Манифестации "желтых жилетов" завершились в Париже

ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Завершение двух манифестаций "желтых жилетов" в Париже прошло вечером в субботу без крупных инцидентов. В этом убедились корреспонденты ТАСС, находившиеся на месте событий.

Как сообщила полицейская префектура города, за день в ходе предварительного контроля и затем подавления возникших беспорядков были задержаны 222 человека. Из них под стражу помещены 106.

Первая колонна манифестантов прошла путь от Биржевой площади в центральной части города до западной окраины Парижа. В течение нескольких часов она продвигалась без малейших инцидентов. Однако в тот момент, когда манифестанты дошли до конечной точки, площади Порт Шанперре, префект города Дидье Лаллеман отдал приказ не выпускать оттуда никого из манифестантов. По сведениям телеканала CNews, префект опасался, что отдельные группы манифестантов устроят погромы в соседних с площадью улицах, что будет трудно подавать действиями полиции.

Как отметил в дальнейшем в интервью CNews мэр 17 округа Парижа Жоффруа Буллар, действия префекта, "оторвавшегося от реальности", "были глубоко ошибочными". Блокированные на площади манифестанты начали нападать на кордоны полиции, забрасывая ее камнями. Полиция в ответ была вынуждена широко и неоднократно применить слезоточивый газ. Лишь полтора часа спустя полиция открыла для выхода манифестантов выход на соседний бульвар и на площади воцарилось спокойствие.

Вторая манифестация в этом же западном районе Парижа была практически сорвана радикалами из числа активистов "черного блока". Они неожиданно и в большом количестве появились на площади Ваграм, откуда должна была стартовать колонна, и спровоцировали многочисленные стычки с полицией. Радикалы пытались таким образом прорваться к Елисейским полям, где манифестации в эту субботу были категорически запрещены. Стычки на площади Ваграм и ближайшем бульваре продолжались много часов. В результате были сожжены два автомобиля и один мотоцикл, подожжены несколько помоек, нарушено движение на находящейся поблизости кольцевой столичной автодороге Переферик.

Мирной колонне манифестантов так и не удалось покинуть площадь Ваграм, которая с начала инцидентов была блокирована полицией. Организаторы признали в дальнейшем, что манифестация была сорвана радикалами.

Протесты слабеют

Комментаторы телеканала BFM отметили, однако, что число участников нынешних манифестаций в Париже явно было крайне небольшим. По оценкам, оно не превышало 3-5 тысяч, тогда как в разгар движения "желтых жилетов" их акции собирали в столице более 150 тыс. участников. В этой связи комментаторы многих СМИ не исключают, что в нынешних условиях эпидемии коронавируса акции "желтых жилетов" в стране могут сойти на нет.

В субботу парижские манифестации проводились в рамках общенационального дня протестов "желтых жилетов" против снижения жизненного уровня, за повышение зарплат и пенсий. В Париже на манифестации в квартале Ваграм выдвигалось также требование роспуска Национального собрания и проведения общенационального референдума по социальным проблемам страны.

Акции "желтых жилетов" прошли в субботу в основных крупных городах Франции, в частности в Лилле и Страсбурге. Сведений о них поступает мало. Известно только, что стычки манифестантов с силами правопорядка произошли в Марселе и Лионе.

Число участников манифестаций в Лионе не превышало при этом двух сотен, в Лилле акция также была малочисленной. Оба города являются крупнейшими промышленными центрами Франции.