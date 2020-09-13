Трамп считает, что журналист Вудворд должен был раньше передать его слова о коронавирусе

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что журналисту Бобу Вудворду не следовало медлить с публикацией его высказываний об опасности коронавируса. Такое мнение нынешний глава Белого дома, баллотирующийся на второй срок на выборах 3 ноября, выразил в субботу в эфире телеканала Fox News .

"Что касается этой темы (коронавируса - прим. ТАСС), то он [Вудворд] сам сейчас подвергается критике, потому что если он посчитал, что я в чем-то не прав, то он должен был сообщить об этом раньше. Если речь шла о потере жизней, то он должен был раньше рассказать об этом", - отметил американский лидер.

"Правда заключается в том, что он не счел [это] неправильным, и я думаю, он и сам удивлен тем, что это подхватили СМИ, - сказал глава Белого дома. - Это все лживые новости".

В среду телекомпания CNN привела в своем репортаже выдержки из выходящей в свет 15 сентября книги американского журналиста Боба Вудворда "Ярость" (Rage), в которой утверждается, что глава Белого дома еще до распространения пандемии в США знал об опасности инфекции. При этом репортеры сослались на беседу Трампа с Вудвордом, состоявшуюся 7 февраля, когда президент признал, что коронавирус представляет "смертельную угрозу" и, возможно, в пять раз более смертоносен, чем вирус гриппа. Как отмечает CNN, эти высказывания Трампа резко контрастируют с его публичными заявлениями о том, что "вирус исчезнет".

Комментируя эти сведения, Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, что не лгал американской общественности, а призывал ее не паниковать.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 6,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 193 тыс. человек.