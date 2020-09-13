СМИ: ОАЭ и Израиль подписали договор о разработке искусственного интеллекта

ТАСС, 13 сентября. Университет искусственного интеллекта имени Мохаммеда бен Заида Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и израильский многопрофильный научно-исследовательский институт имени Вейцмана подписали соглашение о взаимодействии в области разработки и использования искусственного интеллекта. Об этом в воскресенье сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

По его данным, эмиратский и израильский академические институты "подписали меморандум о сотрудничестве в ряде областей с целью разработки и использования искусственного интеллекта". В рамках договоренностей предусмотрены программы обмена студентами, проведение научных конференций и семинаров, различные формы обмена между исследовательскими группами, а также совместное использование ресурсов вычислительных центров.

Кроме того, в меморандуме говорится о создании совместного виртуального института искусственного интеллекта.

Указанное соглашение стало первым практическим договором между эмиратским и израильским академическими учреждениями после объявления сторонами о нормализации двусторонних отношений.

13 августа президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Ожидается, что церемония подписания соглашения о полной нормализации отношений между ОАЭ и Израилем состоится 15 сентября в Белом доме.