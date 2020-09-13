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СМИ: германский министр анонсировал уход из политики в 2021 году

Утверждается, что в парламентских выборах осенью 2021 года Герд Мюллер уже участвовать не будет

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Германский министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер в беседах с однопартийцами заявил о предстоящем в 2021 году уходе из политики. Об этом сообщила в воскресенье газета Münchner Mercur со ссылкой на собственные источники.

65-летний Мюллер представляет баварскую партию Христианско-социальный союз (ХСС), которая входит в правящий блок. Он занимал текущую должность с 2013 года. В парламентских выборах осенью 2021 года он уже участвовать не будет, говорится в статье.

Возглавляя ведомство, которое курирует различные гуманитарные программы, он занимал позиции, зачастую несвойственные его партии. В отличие от большинства других политиков ХСС, выступающих за жесткую миграционную политику, он требовал перевезти в ФРГ 2 тыс. беженцев с греческого острова Лесбос.

ХСС в правительстве, помимо Мюллера, представлена еще двумя министрами - главой МВД Хорстом Зеехофером и главой транспортного ведомства Андреасом Шойером.

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