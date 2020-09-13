Заседание совместного комитета правительства Афганистана и талибов отложили

ТАСС, 13 сентября. Заседание совместного комитета афганского правительства и представителей движения "Талибан" (деятельность террористической организации запрещена в РФ) отложено. Об этом сообщает в воскресенье агентство Pajhwok.

Отмечается, что заседание было запланировано на 13 сентября. Планировалось проведение переговоров о запуске мирного процесса в Афганистане. Новая дата возможного проведения заседания комитета не сообщается.

При этом телеканал 1TV со ссылкой на представителей талибов сообщил, что к настоящему моменту контактные и технические группы сторон на переговорах в Катаре еще не встречались.

Мирные переговоры между представителями движения "Талибан" и афганского правительства начались в субботу в Дохе. В Катар, помимо представителей "Талибана", прибыли глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла, госсекретарь США Майкл Помпео и спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

29 февраля в Дохе США и движение "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы же гарантируют, что не будут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Как следует из соглашения, до начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер по укреплению доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников радикального движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.