В Бресте против протестующих применили водомет

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Правоохранители в воскресенье применили водомет против участников акции протеста в Бресте. Соответствующее видео распространил Telegram-канал сетевого издания tut.by .

Как сообщил портал, водомет был применен на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, после чего ОМОН начал жесткие задержания протестующих.

В Гродно, по сообщениям сетевого издания, в ходе акций протеста были задержаны несколько десятков человек.

Портал также сообщил, что акции протеста проходят и в ряде других городов Белоруссии, в частности в Могилеве, Барановичах и Витебске. Протестная акция в Минске собрала несколько десятков тысяч человек.