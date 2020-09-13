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Кризис в Белоруссии

В Бресте против протестующих применили водомет

После этого ОМОН начал жесткие задержания протестующих

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Правоохранители в воскресенье применили водомет против участников акции протеста в Бресте. Соответствующее видео распространил Telegram-канал сетевого издания tut.by.

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Как сообщил портал, водомет был применен на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, после чего ОМОН начал жесткие задержания протестующих.

В Гродно, по сообщениям сетевого издания, в ходе акций протеста были задержаны несколько десятков человек.

Портал также сообщил, что акции протеста проходят и в ряде других городов Белоруссии, в частности в Могилеве, Барановичах и Витебске. Протестная акция в Минске собрала несколько десятков тысяч человек.

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