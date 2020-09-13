АНКАРА, 13 сентября. /ТАСС/. Турция отправит еще одно исследовательское судно в Черное море для проведения геологоразведочных работ. Об этом сообщил в воскресенье министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

"Начался обратный отсчет. Являющийся символом нашей энергетической независимости, наш морской флот пополнится еще одним кораблем. Исследовательское судно "Кануни", которое сейчас проходит подготовку, начнет работу в Черном море и усилит мощь корабля "Фатих", - написал он на своей странице в Twitter.

21 августа Эрдоган официально объявил, что Турция обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа. К 2023 году власти рассчитывают начать его поставки на внутренний рынок. По словам турецкого лидера, объемы месторождения составляют 320 млрд кубометров. В ближайшее время, отметил президент, власти решат технические вопросы, касающиеся добычи газа из этого месторождения, и "незамедлительно приступят к бурению". Фатих Донмез сообщал, что обнаруженные в Черном море запасы газа оцениваются в $65 млрд.