Ведущий программы CNN прервал интервью с помощником Трампа из-за споров по COVID-19

Беседа, переросшая в перепалку, была посвящена готовящейся к выходу в свет 15 сентября книге американского журналиста Боба Вудворда "Ярость" (Rage). В ней автор утверждает, что президент Дональд Трамп еще до распространения пандемии нового коронавируса в США знал об опасности инфекции. В том числе американский лидер в разговоре с Вудвордом 7 февраля якобы указывал на то, что коронавирус может быть в пять раз более смертелен, чем грипп. Однако, как отметил ведущий CNN Джейк Таппер, спустя две недели в ходе пресс-конференции в Белом доме Трамп отрицал такую вероятность.

Ведущий поинтересовался у помощника Трампа, почему глава Белого дома "публично лгал об опасности коронавируса", в ответ Наварро начал рассказывать о том, какие шаги поэтапно предпринимала американская администрация в борьбе с распространением вируса. "Он не был откровенен с американцами, вы не отвечаете на мой вопрос", - упрекнул его ведущий.

"Некоторые эксперты в области медицины говорили нам, что он [вирус] опаснее гриппа, другие придерживались иной точки зрения. Президент был абсолютно прав в том, что не хотел запугивать население - он предпочел надеяться на лучшее, но готовился к худшему", - отметил Наварро, обвинив ведущего в том, что он слишком избирательно подходит к фактам, а "общественность обманывает CNN", а не Трамп. "Вы не отвечаете на мой вопрос. Спасибо, что уделили нам время", - отрезал Таппер, после чего помощник Трампа был отключен от эфира.

Комментируя утверждения Вудворда, Трамп на пресс-конференции в Белом доме в минувший четверг заявил, что не утаивал от соотечественников правду относительно опасности коронавируса. "Я не лгал. Я говорил, что нам нужно сохранять спокойствие, что нам нельзя паниковать", - указал Трамп. По словам главы государства, он стремится "показать уровень уверенности, <...> продемонстрировать силу лидера, <...> показать, что со страной все будет хорошо".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 6,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 193 тыс. человек.