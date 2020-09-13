Тихановская вновь призвала демонстрантов не применять насилие

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в воскресенье в прямом эфире в YouTube вновь призвала протестующих не применять силу в отношении сотрудников правоохранительных органов.

"В истории есть множество примеров, когда мирные революции приводили к свержению режима, - сказала Тихановская. - А учитывая, как сильно этого жаждает белорусский народ, у нас все получится. У нас принципиальная позиция - нельзя отвечать насилием на насилие".

Главной целью Координационного совета белорусской оппозиции Тихановская вновь назвала организацию новых выборов. По словам политика, пока она не знает, чем будет заниматься, если новые выборы все-таки состоятся.

Протестная акция в Минске собрала в воскресенье несколько десятков тысяч человек. В Гродно, по сообщениям tut.by, в ходе манифестаций были задержаны несколько десятков человек. Портал также сообщил, что акции протеста проходят и в ряде других городов Белоруссии, в частности в Могилеве, Барановичах и Витебске.