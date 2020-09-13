Власти США объявили награду $100 тыс. за данные о мужчине, стрелявшем в помощников шерифа

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Американские власти объявили вознаграждение в размере $100 тыс. за информацию, которая приведет к задержанию мужчины, открывшего стрельбу по двоим помощникам шерифа в субботу. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье в Facebook офиса шерифа по округу Лос-Анджелес (штат Калифорния).

"Стрелок в одиночку совершил нападение на двух помощников [шерифа] прошлым вечером. Подозреваемый подошел к машине сзади и несколько раз выстрелил из пистолета по сотрудникам правопорядка. Они понесли тяжелые ранения", - указывается в заявлении.

По информации правоохранительных органов, речь идет о темнокожем мужчине 28-30 лет. "Окружной совет Лос-Анджелеса объявляет награду в размере $100 тыс. за информацию, которая приведет к задержанию и предъявлению обвинений подозреваемому", - указывается в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал вынести смертный приговор стрелявшему в двоих помощников шерифа в случае, если находящиеся в больнице стражи порядка умрут. "Если они умрут, убийцу нужно быстро осудить на смертную казнь. Это единственный способ это остановить!" - заявил он.

Двое помощников шерифа в субботу вечером получили многочисленные огнестрельные ранения в результате нападения. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь.

Офис шерифа округа опубликовал видео с камер наблюдения, на котором видно, как к сидевшим в патрульном автомобиле стражам порядка подходит человек и производит несколько выстрелов прямо в стекло автомобиля, после чего убегает. Личность нападавшего пока не установлена, ведутся поиски. Как уточняет агентство Associated Press, оба пострадавших - 31-летняя женщина и 24-летний мужчина - закончили обучение в полицейской академии 14 месяцев назад. Они сами доложили диспетчеру о нападении по радиосвязи.