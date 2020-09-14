Иракский спецназ ликвидировал финансиста и захватил главаря ИГ к западу от Багдада

КАИР, 14 сентября. /ТАСС/. Бойцы контртеррористического управления Ирака ликвидировали во время спецоперации к западу от Багдада одного из главных финансистов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), захватив также в плен ее главаря. Об этом сообщил в понедельник телеканал As Sumaria со ссылкой на заявление пресс-службы силовых структур страны.

"По приказу Объединенного оперативного командования ВВС международной коалиции и первое тактическое подразделение контртеррористического управления совершили высадку десанта в районе Эр-Рутба провинции Анбар, - указывается в коммюнике. - В ходе операции был уничтожен террорист, который являлся главным финансистом лагерей ИГ в этом регионе, а также арестован важный главарь террористических банд". Отмечается, что все задействованные в рейде силы вернулись на свои базы "без происшествий".

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов.

После поражения группировки в Ираке, о котором власти объявили в декабре 2017 года, обстановка в сфере безопасности в стране заметно улучшилась, а атаки, в том числе теракты и другие вылазки, пошли на спад. Между тем силовые ведомства при активной помощи шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.