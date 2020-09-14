Госдеп США утверждает, что свободные выборы в Венесуэле при Мадуро невозможны

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Американское правительство считает, что проведение в Венесуэле свободных и справедливых выборов - ни парламентских, ни президентских - невозможно при нынешнем лидере этой южноамериканской республики Николасе Мадуро. Об этом сообщила в понедельник на телефонном брифинге для журналистов заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кэрри Филипетти.

"Мадуро не может просто перенести выборы. Не может просто освободить нескольких человек [из числа оппозиционеров]. Не может просто поменять национальную избирательную комиссию. По этим причинам Соединенные Штаты могут с уверенностью заявить, что предстоящие 6 декабря [в Венесуэле] так называемые выборы являются мошенничеством", - подчеркнула сотрудник американского внешнеполитического ведомства. С ее точки зрения, намеченные на 6 декабря выборы в Национальную ассамблею (однопалатный парламент) Венесуэлы "не являются свободными, не являются справедливыми". "Они даже в действительности не являются выборами", - считает Филипетти.

"Одним словом, - полагает она, - лишь перенос [выборов в Венесуэле] не является решением". "Выполнение двух или трех условий - не является решением. В действительности парламентские выборы вообще не являются решением. <...> Свободные и справедливые выборы - парламентские, президентские или иные - невозможны под руководством Мадуро", - заявила американский дипломат.

"Поэтому мы настаиваем и будем продолжать настаивать на формировании переходного правительства в соответствии с Конституцией Венесуэлы, способного управлять при свободных и справедливых процессах [организации] президентских выборов", - пояснила Филипетти. Как она подчеркнула, США будут вместе со своими иностранными союзниками и партнерами "добиваться такого перехода" к новой власти в Каракасе.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.