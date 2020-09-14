ЕС и Китай договорились активизировать сотрудничество по климату и цифровым услугам

БРЮССЕЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Евросоюз и Китай в ходе онлайн-саммита договорились активизировать сотрудничество в сфере борьбы с глобальным потеплением, по вопросам защиты инвестиций и по развитию цифровых технологий. Об этом сообщили председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита.

"Мы договорились о необходимости активизации сотрудничества в климатической сфере, в цифровой сфере, а также по вопросам защиты инвестиций", - заявил Мишель. В свою очередь глава Еврокомиссии отметила, что участники саммита договорились создать новые постоянные форматы диалога на высоком уровне по климату и цифровым технологиям.

Она, в частности, призвала Китай следовать примеру Евросоюза, который поставил перед собой задачу построения к 2050 году экономики с нулевыми углеродными выбросами. В этой связи фон дер Ляйен выразила надежду, что "пик углеродных выбросов в Китае будет пройдет к 2030 году или раньше", и подчеркнула необходимость "быстрого сокращения угольной генерации электроэнергии в Китае".

Принимавшая участие в пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что "остается еще очень большой объем работы для подписания соглашения о защите инвестиций с Китаем, переговоры о котором идут с 2013 года". По ее словам, "есть политическая воля для заключения такого соглашения, однако пока невозможно сказать, когда это может произойти".

Эту оценку разделила и глава Еврокомиссии: "Необходимо еще достичь значительного прогресса, у обеих сторон есть требования друг к другу". В числе проблемных вопросов она отметила необходимость достижения транспарентности по вопросу о государственных субсидиях в экономике. Она не привела примеров претензий со стороны Китая по вопросам инвестиций.