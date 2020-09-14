Несколько человек вышли в Минске на одиночные пикеты

МИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Лишь несколько человек в понедельник вечером пришли на площадь Независимости в центре Минска, которая в течение вот уже более месяца каждый вечер становилась местом протестной активности несогласных с итогами президентских выборов в Белоруссии 9 августа.

На сей раз корреспондент ТАСС мог наблюдать, как у расположенного здесь Красного костела собрались с десяток женщин с протестной символикой в руках. Несколько человек примостились у ограды, устроив своего рода одиночные пикеты, держа перед собой белые и красные листы бумаги.

Подъехавшие бойцы ОМОНа, предварительно закрыв двери костела, чтобы там никто не мог укрыться, задержали четверых участников акции, препроводив их в припаркованный рядом микроавтобус.

В последние недели численность участников вечерних акций в будние дни неизменно снижается. Силовики каждый раз проводят на них выборочные задержания. Основные манифестации оппозиция устраивает теперь по выходным дням. В минувшее воскресенье на очередной марш в белорусской столице вышли десятки тысяч людей.