Оппозиционный кандидат обвинил ЦИК и МИД в плохой организации выборов президента Молдавии

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты Молдавии от партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе потребовал отставки главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Дорина Чимила и главы министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Олега Цули за плохую организацию голосования на зарубежных участках.

"Нехватка избирательных участков в Западной Европе привела к их переполненности и ограничению конституционного права голоса для значительной части наших граждан - представителей диаспоры. Считаем организацию выборов неудовлетворительной и требуем отставки глав ЦИК и МИДЕИ", - сказал Нэстасе на брифинге в воскресенье вечером. По его словам, на ряде участков в странах ЕС выстроились очереди, многие избиратели рискуют не успеть проголосовать.

Со своей стороны глава ЦИК Чимил заявил, что голосование на некоторых участках за рубежом может быть продлено на два часа. По его словам, в течение дня комиссия получила заявления от представителей ряда государств в связи со скоплением людей на избирательных участках, что нарушает эпидемиологические требования. По его словам, очереди сформировались на некоторых участках в Канаде, Израиле, Бельгии, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Ирландии, Румынии, Испании и Чехии.

На пост президента на проходящих в воскресенье в Молдавии выборах баллотируются восемь кандидатов. Фаворитом считается, согласно опросам общественного мнения, действующий президент Игорь Додон. Его главным оппонентом выступает лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, которая намерена взять реванш за поражение во втором туре на выборах 2016 года.