Советник Трампа извинился за то, что дал интервью российскому телеканалу RT

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Советник президента США Скотт Атлас, входящий в рабочую группу Белого дома по борьбе с коронавирусом, в воскресенье принес извинения за то, что ранее дал интервью российскому телеканалу RT.

"Я недавно дал интервью RT и был не в курсе, что они зарегистрированы как иностранный агент. Я сожалею о том, что дал интервью, и приношу свои извинения за то, что позволил воспользоваться собой. Я в особенности приношу свои извинения сообществу, занимающемуся обеспечением национальной безопасности, которое усердно работает над тем, чтобы защитить нас", - написал он в своем Twitter.

Атлас, который является сотрудником Гуверовского института при Стэнфордском университете, присоединился к команде советников Трампа в августе. Как ранее утверждала газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации, он активно продвигал в Белом доме идею перехода к шведской модели борьбы с коронавирусом, которая предполагает снятие жестких санитарных ограничений для создания у населения коллективного иммунитета.

Осенью 2017 года Минюст США потребовал от российского телеканала зарегистрироваться в качестве иностранного агента в соответствии с законодательством США. Это произошло на фоне скандала в США вокруг приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года. Американские спецслужбы считали, что российские власти использовали RT для вмешательства в ход президентской кампании. Зеркальной реакцией на требование Минюста США к RT America зарегистрироваться в качестве иноагента в США стало принятие в РФ в ноябре 2017 года закона о СМИ-иноагентах.