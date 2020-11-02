Ас-Сиси в разговоре с Макроном призвал отделять проповедующий терпимость ислам от террора

КАИР, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал отделять проповедующий "терпимость и ненасилие" ислам от терроризма. Об этом, как сообщила канцелярия главы АРЕ, он заявил во время состоявшегося в понедельник вечером телефонного разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"Беседа касалась общих позиций стран в отношении противодействия терроризму, экстремизму и его спонсорам, поиска путей искоренения этого явления и недавних террористических актах во Франции, - отметил официальный представитель египетского лидера Бассам Рады. - Президент указал на необходимость делать абсолютное различие между призывающим к миру, терпимости и отказу от насилия мусульманским учением и террористическими актами, совершаемыми некоторыми называющими себя последователями ислама".

Ас-Сиси также призвал "сосредоточить внимание на распространении ценностей сосуществования между представителями различных религий на основе диалога, понимания, взаимного уважения и без посягательства на религиозные символы".

16 октября в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин 18-летний террорист убил школьного учителя, который ранее продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом Charlie Hebdo за пять лет до этого. После этого Макрон предупредил, что власти страны "развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций" и не запретят публиковать карикатуры.

Позднее в ряде государств Азии, Африки и Ближнего Востока прошли массовые протесты с осуждением публикаций карикатур на пророка Мухаммеда во Франции и самого Макрона. 29 октября вооруженный ножом человек напал на прихожан собора Нотр-Дам в центре Ниццы. В результате атаки погибли три человека, нападавший был задержан. Вскоре после инцидента в Ницце нападения с применением холодного оружия произошли в Авиньоне и у консульства Франции в саудовском городе Джидде.