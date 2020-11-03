Жители Мичигана получили звонки с ложным призывом не голосовать 3 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Жители штата Мичиган получили во вторник телефонные звонки от предполагаемых мошенников с призывом не ходить на избирательные участки из-за больших очередей. Об этом сообщила в Twitter генпрокурор штата Дана Нессел.

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"К нам поступают сообщения о том, что множество жителей города Флинт [в штате Мичиган] получили автоматизированные телефонные звонки с призывом проголосовать завтра (в среду - прим. ТАСС) из-за больших очередей на избирательных участках. Очевидно, эти сведения являются заведомо ложными и представляют собой попытку помешать волеизъявлению", - указала генпрокурор Мичигана. "На участках нет длинных очередей, и сегодня - последний день для голосования", - уточнила она.

Как сообщило позднее агентство Reuters со ссылкой на представителя Министерства внутренней безопасности США, расследованием информации о звонках телефонного робота жителям Мичигана занялось Федеральное бюро расследований (ФБР). При этом, по данным Reuters, в автоматизированных звонках якобы не шло речи о выборах и лишь содержался призыв оставаться дома. По сведениям газеты The Washington Post, автоматический обзвон абонентов начался еще летом и активизировался в октябре.

В понедельник вечером Нессел также заявила, что неизвестные рассылают избирателям в Мичигане текстовые сообщения с заведомо ложными утверждениями о неполадках в системе обработки бюллетеней. "Не верьте, это обман", - отмечала она.

Мичиган входит в сравнительно небольшое число так называемых колеблющихся штатов, то есть тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. Победа в Мичигане дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.