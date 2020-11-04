Участники 130-й сессии Комитета министров СЕ примут декларацию о демократии

АФИНЫ, 4 ноября. /ТАСС/. Участники 130-й сессии Комитета министров Совета Европы (СЕ) в Афинах примут в среду текст Декларации о защите демократии, верховенства закона и прав человека во время пандемии, а также объявят об учреждении Исторической обсерватории. Об этом сообщил во вторник вечером МИД Греции.

По его словам, "в Афинах в среду будет биться "сердце" Совета Европы, так как в рамках председательства Греции, в центре внимания которого находится пандемия коронавируса и права человека, состоится 130-я сессия Комитета министров Совета Европы". Работа сессии откроется в 10:00 по местному времени (11:00 мск) с выступления первого заместителя министра иностранных дел Греции и председателя Комитета министров СЕ Мильтиадиса Варвициотиса. На сессии выступит с приветствием премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. "Ожидается, что в рамках министерской сессии будет принят текст Декларации о защите демократии, верховенства закона и прав человека во время пандемии. Также будет объявлено об учреждении Исторической обсерватории", - говорится в сообщении.

С предложением создать Историческую обсерваторию в рамках Совета Европы ранее выступила Франция. Предполагается, что такая обсерватория будет задавать стандарты преподавания истории в школах стран - членов СЕ.

В сессии Комитета министров примут участие Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, председатель Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Роберт Спано, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Демс и Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, которые будут находиться в Афинах. При этом из-за ограничений, наложенных пандемией, участие министров иностранных дел 47 государств - членов СЕ будет осуществляться в режиме видеоконференции. По окончании сессии Варвициотис и Пейчинович-Бурич выступят в МИД Греции с совместными заявлениями.

Вечером в рамках греческого председательства в парламенте Греции состоится юбилейное мероприятие, посвященное 70-летию подписания Европейской конвенции по правам человека (ЕСПЧ) 4 ноября 1950 года. С основным докладом выступит президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу.

Греческое председательство в Совете Европы

Председательство в Комитете министров Совета Европы перешло к Греции от Грузии 15 мая. Как отметили в этой связи в МИД Греции, центральными темами в рамках председательства для Афин являются "защита человеческой жизни и общественного здоровья в контексте пандемии, эффективное управление кризисом в области здравоохранения при полном уважении прав человека, принципов демократии и верховенства закона". Особое внимание в ходе председательства уделяется вопросам образования и демократической культуры в эпоху цифровых технологий, а также обеспечению прав и возможностей детей, в том числе беженцев, и вызовам, связанным с изменением климата.

По словам Варвициотиса, актуальность принципов Совета Европы во времена пандемии и кризисов "заставила греческое председательство поставить перед собой цель подписать "Афинскую декларацию" на 130-й сессии Комитета министров организации 4 ноября в Афинах. По мнению первого замглавы МИД, "принятие декларации станет новым приобретением в истории прав человека, ценным наследием для благополучия будущих поколений". Первый заместитель главы греческого внешнеполитического ведомства выразил мнение, что перед лицом кризисов, которые в последние годы подвергали европейские общества испытаниям, нужно укрепление Европы, ее экономического и политического единства. Как считает Варвициотис, Совет Европы является "главным хранителем демократии правового государства и прав человека, местом диалога 47 государств-членов, разделяющих общую европейскую правовую культуру".

Помимо 130-й сессии Комитета министров Совета Европы, в рамках греческого председательства в ноябре планируется провести еще несколько встреч. А 18 ноября Греция передаст председательство Германии.