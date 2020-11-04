США завершили выход из Парижского соглашения по климату

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. США завершили процесс выхода из Парижского соглашения по климату через год после официального уведомления ООН о своем желании отказаться от обязательств по договору.

В июне 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о решении покинуть соглашение, к которому страна присоединилась в 2016 году, еще до его прихода к власти. По убеждению главы Белого дома, оно перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а выполнение положений этого договора может обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году. "С сегодняшнего дня США прекратят выполнение рекомендательного Парижского соглашения и избавятся от драконовского финансового и экономического бремени, которое оно накладывает на нашу страну", - заявил он тогда.

Однако сразу Трампу реализовать задуманное не удалось: согласно условиям соглашения, выход из него был возможен только через три года после вступления договора в силу и через год после уведомления депозитария - генерального секретаря ООН. В силу документ вступил 4 ноября прошлого года, и в тот же день госсекретарь Майкл Помпео сообщил, что США направили официальное уведомление о выходе в ООН.

Демократы против

Демократическая партия США с самого начала выступила с критикой решения президента. Американский сенатор Тим Кейн уже на следующий день заявил, что причиной выхода США из соглашения стал тот факт, что "президент [Трамп] завидует достижениям предшественника - Барака Обамы".

Демократы стали активно использовать тему климата как часть предвыборной программы своего кандидата в президенты Джозефа Байдена, в частности, прописали в ней обязательство вступить снова в Парижское соглашение, созвать саммит его участников и выработать "новые, более амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов".

Байден в ходе своей избирательной кампании неоднократно заявлял, что, в случае победы на выборах, намерен в числе первых шагов вернуть США в соглашение. "Первое, что я сделаю, так это вновь присоединюсь к Парижскому соглашению по климату", - отметил он, в частности, на теледебатах с Трампом в сентябре, добавив, что также планирует стимулировать развитие альтернативных источников энергии и перевести автопарки федеральных ведомств на электромобили.

Разочарование мировой общественности

Страны по всему миру выразили разочарование решением Трампа, но при этом сошлись во мнении, что положения соглашения не могут быть пересмотрены. Согласно данным Европейской комиссии, в 2015 году выбросы углекислого газа США в атмосферу превысили 5,1 млн килотонн - это больше, чем приходится на все 28 государств Европейского союза.

"Я сожалею в связи с решением американского президента. Впредь все силы - на глобальную политику по климату, которая сохранит Землю", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. При этом в ее совместном заявлении с лидерами Франции и Италии было сказано, что "достигнутое в Париже в декабре 2015 года соглашение является необратимым, и мы убеждены в том, что новых переговоров по Парижскому соглашению быть не может, поскольку это жизненно важный инструмент для нашей планеты, для общества и экономики".

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон написал в Twitter: "Я считаю, что он [Трамп] совершает ошибку в отношении не только будущего своей страны и своего народа, но и будущего всей планеты".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сразу после начала процесса выхода США из договора выразил мнение, что реализация документа без Соединенных Штатов будет затруднена. "Безусловно, это [выход США из соглашения] самым серьезным образом подрывает соглашение, потому что это страна, которая лидирует с точки зрения эмиссии, - сказал он журналистам. - Конечно, без крупнейшей экономики мира говорить о соглашении по климату очень и очень трудно".

О соглашении

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.