Опрос: более 50% избирателей в США недовольны тем, как власти борются с пандемией

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Большая часть проголосовавших на всеобщих выборах в США считает, что американские власти в целом неэффективно справляются с задачами, касающимися противодействия распространению нового коронавируса. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник телеканалом CNN результаты опросов, которые проводились на выходе с участков в стране.

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Респондентам был задан вопрос о том, как, по их мнению, удается американским властям бороться с пандемией. 48% ответили, что "хорошо", а 51% - "плохо". 52% опрошенных назвали главной задачей "сдержать распространение вируса", а 42% - "восстановить экономику".

Согласно приведенным данным, 30% участников социологического исследования считают, что ношение маски это "личный выбор" каждого, 68% называют это обязанностью. 34% респондентов сказали, что их больше всего волнуют вопросы, касающиеся экономики, 21% считают ключевой проблемой расовое неравенство, 18% - коронавирус, 11% - поддержание правопорядка, столько же - здравоохранение.