Рассмотрение жалоб в окружных избирательных комиссиях Грузии проходят на фоне митингов

ТБИЛИСИ, 4 ноября. /ТАСС/. Акции протеста проходят у зданий сразу нескольких окружных избирательных комиссий Грузии, где рассматриваются жалобы, связанные с нарушениями на парламентских выборах, которые состоялись 31 октября. Об этом сообщает в среду грузинский телеканал "Рустави 2".

"Мы сегодня пришли сюда, чтобы присутствовать на рассмотрении наших жалоб. Было бы хорошо, если бы и СМИ присутствовали, потому что голоса потеряны. Нашего наблюдателя вовсе выгнали", - сказала журналистам Хатия Деканоидзе - кандидат в мажоритарные депутаты в тбилисском районе Исани от блока "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", частью которого является партия "Единое национальное движение".

По данным телеканала, одновременно акции протеста проходят у окружных комиссий в тбилисских районах Исани, Сабуртало и Ваке, а также в городах Батуми (Аджарская АР), Болниси (край Квемо Картли) и Цхалтубо (край Имерети). Протестующие, которых у каждой окружной комиссии собралось по несколько десятков, вместе с представителями оппозиции время от времени пытаются ворваться в здания, однако полиция пресекает их попытки. Во время очередной такой потасовки в Батуми была разбита витрина здания комиссии, в результате чего пострадал один человек. По данным МВД, в ходе потасовки у здания окружной избирательной комиссии в столичном районе Сабрутало в административном порядке были задержаны три человека.

В Грузии 31 октября состоялись парламентские выборы. Они впервые проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. Ранее по пропорциональной системе избирались 77 депутатов, а по мажоритарной - 73. В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. После подсчета всех бюллетеней правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает 48,21% голосов.

На втором месте блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", в состав которой входит партия "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили. Блок набирает 27,18% голосов. Из 30 одномандатных округов в 14 кандидаты от "Грузинской мечты" победили в первом туре, набрав более 50%. В 16 одномандатных округах будет проведен второй тур выборов, который должен состояться 21 ноября. Оппозиция не признает итогов голосования, полагая, что выборы сфальсифицированы, и отказывается входить в состав нового парламента.