Экс-спикера парламента Косова арестовали в Гааге

ТАСС, 5 ноября. Бывший председатель парламента самопровозглашенной Республики Косово Якуп Красничи был арестован и переведен в следственный изолятор в Гааге. Об этом в среду сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Специальной прокуратуры по Косову.

"Арест был произведен Специальной прокуратурой в соответствии с подтвержденным обвинительным заключением, связанным с военными преступлениями и преступлениями против человечности, ордером на арест и приказом о переводе, выпущенными судьей предварительного производства Специальной палаты суда Косова", - говорится в заявлении.

В пресс-релизе отмечается, что при осуществлении ареста функциональную и материально-техническую поддержку прокуратуре оказали сотрудники Миссии ЕС в области верховенства закона, действующие в рамках мандата миссии и законодательства Косова, а также сотрудники косовской полиции.