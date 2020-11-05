Премьер Японии назвал ОИ в Токио хорошим шансом для проведения встречи с Ким Чен Ыном

ТОКИО, 5 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга считает предстоящую в следующем году Олимпиаду в Токио хорошей возможностью для проведения личной встречи с лидером КНДР Ким Чем Ыном. Об этом он заявил в четверг в ходе заседания бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

"Я бы не стал это комментировать, но я думаю, что это хорошая возможность", - сказал он в ответ на вопрос депутата оппозиционной Конституционно-демократической партии о том, будет ли Суга встречаться с Ким Чен Ыном, если тот приедет в Токио на Олимпиаду.

При этом на вопрос того же депутата о возможности направления приглашения лидеру КНДР министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото заявила, что это не имеет отношения к правительству Японии и является прерогативой Международного олимпийского комитета и Оргкомитета "Токио-2020".

Ранее Суга заявлял, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий. Он выражал уверенность в том, что установление конструктивных отношений Японии и КНДР будет способствовать не только интересам двух государств, но и внесет огромный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе

Тема похищения японцев разведывательными службами КНДР - одна из самых болезненных в отношениях двух стран, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения лишь 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам отправлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось.

В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.