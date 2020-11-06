Специальный суд по Косово взял под стражу Хашима Тачи

ГААГА, 6 ноября. /ТАСС/. Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи взят под стражу Специальным судом по Косово. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе суда.

"Вслед за арестом специальной прокуратурой 4-5 ноября Хашим Тачи [бывший спикер парламента непризнанного Косова] Кадри Весели, [депутат косовского парламента из партии "Cамоопределение"] Реджеп Селими и [бывший председатель парламента непризнанного Косово] Якуп Красничи были переведены в следственный изолятор, - отмечается в документе. - Судья предварительного производства подтвердил обвинения в их отношении 26 октября".

В суде заметили, что все они обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных как минимум в период с марта 1998 года по сентябрь 1999 года на территории Косово и северной Албании.

"Информация о дате и времени первичной явки Хашима Тачи, Кадри Весели, Реджепа Селими и Якупа Красничи будет сообщена в ближайшее время", - добавили в инстанции.

Специальный суд по Косову учрежден для рассмотрения серьезных преступлений, совершенных в период с 1998 по 2000 год в Косове. Поводом для его создания стал доклад ПАСЕ, опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены так называемой Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к наркоторговле, похищениям и убийствам, а также торговле человеческими органами. Для обеспечения независимости работы судебной инстанции ее было решено разместить в Гааге.