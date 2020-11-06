Канада призвала власти Белоруссии прислушаться к выводам докладчика ОБСЕ

ОТТАВА, 6 ноября. /ТАСС/. Правительство Канады призывает белорусские власти прислушаться к выводам докладчика Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Вольфганга Бенедека, назначенного в рамках так называемого Московского механизма организации, о предполагаемых нарушениях прав человека в Белоруссии по итогам президентских выборов. Об этом в четверг заявил глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань.

"Сегодня (5 ноября - прим. ТАСС) ОБСЕ опубликовала выводы из доклада Московского механизма по Беларуси, которые не оставляют никаких сомнений в совершенных нарушениях прав человека, - написал он в Twitter. - Канада призывает правительство Беларуси прислушаться к рекомендациям отчета".

Шампань также заявил, что Оттава продолжит поддерживать белорусский народ и отметил в своем сообщении Светлану Тихановскую, которая была оппонентом президента республики Александра Лукашенко на прошедших в августе президентских выборах.

Ранее Канада уже заявляла, что не признает итогов выборов в Белоруссии. 29 сентября правительства Канады и Великобритании объявили о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора, а также других высокопоставленных представителей белорусских властей.