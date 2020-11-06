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Кризис в Белоруссии

Канада призвала власти Белоруссии прислушаться к выводам докладчика ОБСЕ

Глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Оттава продолжит поддерживать белорусский народ

ОТТАВА, 6 ноября. /ТАСС/. Правительство Канады призывает белорусские власти прислушаться к выводам докладчика Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Вольфганга Бенедека, назначенного в рамках так называемого Московского механизма организации, о предполагаемых нарушениях прав человека в Белоруссии по итогам президентских выборов. Об этом в четверг заявил глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань.

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"Сегодня (5 ноября - прим. ТАСС) ОБСЕ опубликовала выводы из доклада Московского механизма по Беларуси, которые не оставляют никаких сомнений в совершенных нарушениях прав человека, - написал он в Twitter. - Канада призывает правительство Беларуси прислушаться к рекомендациям отчета".

Шампань также заявил, что Оттава продолжит поддерживать белорусский народ и отметил в своем сообщении Светлану Тихановскую, которая была оппонентом президента республики Александра Лукашенко на прошедших в августе президентских выборах.

Ранее Канада уже заявляла, что не признает итогов выборов в Белоруссии. 29 сентября правительства Канады и Великобритании объявили о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора, а также других высокопоставленных представителей белорусских властей.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКанадаШампань, Франсуа-ФилиппКризис в Белоруссии
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