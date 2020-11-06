Судан закрыл границу с Эфиопией

ПРЕТОРИЯ, 6 ноября. /ТАСС/. Судан закрыл свою границу с Эфиопией, опасаясь распространения на национальную территорию нестабильности из эфиопского штата Тыграй. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

Действия имеют целью не допустить просачивания боевиков из штата Тыграй на территорию Судана, говорится в заявлении правительства суданского штата Кассала.

Между тем телеканал Tigray TV передал, что федеральные ВВС нанесли 5 ноября удар по пригородам административного центра штата Тыграй - Мэкэле. О том какие объекты были атакованы и есть ли потери в рядах Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ) он не сообщил. В свою очередь председатель НФОТ и исполняющий обязанности президента штата Дебрецион Геберемайкл заявил, что бои с федеральными подразделениями ведутся сейчас на границе Тыграй и штата Ахмара. "Мы завладели всей артиллерией и военной техникой Северного командного пункта, который дислоцирован на территории штата, - отметил Геберемайкл. - Сейчас мы хорошо вооружены и превосходим по мощи федеральные силы". Он также отметил, что подразделения федеральной армии смогли войти в штат Тыграй в районе Адиабо, пройдя по территории соседнего государства Эритреи. По его словам, Аддис-Абеба действует совместно с Эритреей.

Заместитель начальника штаба Сил национальной обороны Эфиопии генерал Берхану Джула заявил 5 ноября на пресс-конференции в Аддис-Абебе, что страна "находится в состоянии войны с раскольниками из штата Тыграй". По его словам, боевики из НФОТ напали 3 ноября на федеральную армию, атаковав расположенный на территории штата Северный командный пункт. "Была совершена государственная измена", - подчеркнул генерал. Берхану Джула отметил, что армейские части успешно сдерживают атаки НФОТ. "Как только в район для поддержки Северного командования прибудут дополнительные войска, то война завершится", - подчеркнул он.