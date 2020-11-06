В Швеции полиция после терактов в Европе вводит особое положение

СТОКГОЛЬМ, 6 ноября. /ТАСС/. Террористическая угроза в Швеции по-прежнему находится на третьем уровне из пяти, означающем вероятность терактов. В связи с этим руководство национальной полиции приняло решение о введении у себя особого положения, которое повышает возможности для быстрого реагирования на террористические угрозы, сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства в пятницу.

"Полиция располагает хорошими оперативными возможностями по всей стране. С вводом особого положения мы получаем более гибкую организацию, способную как предотвращать теракты, так и быстро реагировать на возможные инциденты", - приводятся в сообщении слова командующего особым положением Стефана Хектора.

В пресс-релизе отмечается, что полиция принимает те меры, которые в свете текущего положения представляются необходимыми для обеспечения национальной безопасности. В связи с этим в отдельных местах будет увеличено присутствие полицейских. Национальный штаб отслеживает ситуацию в мире на фоне терактов в Австрии и во Франции, а также событий в ходе американских выборов. Никаких особых рекомендаций, таких, как избегать появления в каких-либо местах или в отношении поведения, полиция пока не дает.

В четверг правительство приняло решение о продлении пограничного контроля вдоль внутренней границы до 11 мая следующего года. Целью этой меры является обеспечение национальной безопасности, выявление потенциальных террористов и предотвращение терактов. Любые другие меры кабинет считает недостаточными с учетом несовершенства контроля внешних границ Шенгенской зоны, в частности того, что многие, въезжающие в одну из входящих в нее стран не остаются там, а беспрепятственно перемещаются в другие государства зоны.

Серия терактов произошла в Европе с конца октября, когда вооруженный ножом выходец из Туниса напал на прихожан в соборе Нотр-Дам в Ницце. Тогда погибли три человека, в тот же день полицейские в Авиньоне застрелили человека, угрожавшего прохожим ножом. За две недели до этого в пригороде Парижа радикальный исламист убил школьного учителя, который ранее продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. 2 ноября несколько вооруженных террористов устроили стрельбу в Вене, в результате чего погибли пять человек.