Эрдоган сменил главу ЦБ Турции на фоне рекордного падения курса лиры

ТАСС, 7 ноября. Президент Турции Тайип Эрдоган отправил в отставку главу Центробанка страны Мурата Уйсала на фоне рекордного падения курса национальной валюты. Соответствующий указ опубликован в субботу в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

"Глава Центробанка республики Мурат Уйсал в соответствии с законодательством <...> освобождается от занимаемой должности", - указано в сообщении. Как отмечается в документе, "с настоящего момента на должность главы Центробанка назначен Наджи Агбал", занимавший ранее пост главы стратегического и бюджетного управления администрации президента страны, а также министра финансов Турции (в 2015-2018 годы).

Курс турецкой валюты во вторник обновил рекордный минимум, упав до 8,49 лиры за $1, пройдя предыдущий минимум (8,34 лиры за $1), который был зафиксирован 30 октября.

Ранее агентство Bloomberg связало обесценивание национальной валюты Турции с опасениями, что Анкара может быть втянута в конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха. Турецкую сторону связывают тесные отношения с Азербайджаном, Эрдоган неоднократно заявлял о поддержке Баку.