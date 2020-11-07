Эксперт: присоединения Пуэрто-Рико к США на правах штата пока ожидать не стоит

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /Корр. ТАСС Дарья Ряжских/. Пуэрто-Рико вряд ли в скором времени станет 51-м американским штатом, несмотря на то, что жители на прошедшем там референдуме в очередной раз высказались в поддержку этого. Такое мнение выразил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС доцент Коннектикутского университета Чарльз Венатор-Сантьяго.

Очередной референдум по вопросу присоединения к США в качестве штата прошел в Пуэрто-Рико 3 ноября. Жителям ассоциированного с США островного государства предлагалось ответить на вопрос: "Следует ли немедленно принять Пуэрто-Рико в состав США в качестве штата?" "За" высказались около 52,3% избирателей, "против" - примерно 47,7%.

Итоги состоявшегося референдума носят рекомендательный характер, а окончательное решение по данному вопросу в соответствии с американским законодательством должно быть принято Конгрессом США. Однако, как считает Венатор-Сантьяго, присоединение острова к США на правах штата в ближайшем будущем является маловероятным. "Не ожидается, что этот референдум к чему-то приведет. <...> Не сейчас", - сказал он. По мнению эксперта, на это есть несколько причин, в числе которых значительные долговые обязательства Пуэрто-Рико, а также высокий уровень коррупции там.

Третья причина - политическая. Она связана с расстановкой сил в американском Конгрессе. "Пуэрториканцы голосуют за демократов, так что предоставление Пуэрто-Рико статуса штата будет означать предоставление Демократической партии двух мест в Сенате и четырех мест в Палате представителей", - объяснил Венатор-Сантьяго.

В настоящий момент большинство в верхней палате американского законодательного органа принадлежит республиканцам, а в нижней - демократам. По прогнозам телекомпании NBC, по итогам состоявшихся во вторник в США всеобщих выборов, демократы сохраняют за собой контроль над Палатой представителей. Официальных прогнозов по Сенату пока нет, однако, по оценкам американских СМИ, он, вероятно, останется под контролем республиканцев. "Если в Сенате [ситуация] изменится, <...> мы можем увидеть какое-то обсуждение, но опять же, пока не решены проблемы долга и коррупции, я не ожидаю никаких изменений", - отметил Венатор-Сантьяго, отвечая на вопрос о том, может ли изменение баланса сил в верхней палате привести к каким-либо сдвигам в вопросе о статусе Пуэрто-Рико.

Предыдущие референдумы

Остров перешел под контроль США в 1898 году после испано-американской войны. В 1950 году вопросы внутренней политики были переданы местной администрации, и это было закреплено в пуэрто-риканской конституции 1952 года. Жители острова являются гражданами США, однако они не могут голосовать на выборах президента и имеют только одного представителя с ограниченным правом голоса в Конгрессе США.

Состоявшийся во вторник референдум был для Пуэрто-Рико далеко не первым. До этого было проведено уже пять плебисцитов о статусе острова - в 1967, 1993, 1998, 2012 и 2017 годах. В 2012 и 2017 годах большинство голосов на них было отдано за превращение архипелага в 51-й американский штат, однако, как пишет газета The Hill, в первом случае исход референдума был подвергнут сомнению в связи с тем, что почти полмиллиона участников голосования оставили свои бюллетени пустыми, а во втором - из-за низкой явки, которая на фоне призывов противников идеи присоединения острова к США бойкотировать плебисцит составила лишь 23%. Кроме того, в 2017 году формулировки, прописанные в бюллетенях, не получили официального предварительного одобрения со стороны американского Минюста.

В этом году, как уточнил Венатор-Сантьяго, явка составила около 52,2%. "Только 52,2% имеющих право голоса пуэрториканцев проголосовали на референдуме и всеобщих выборах. Из них только 52% (или около 25% всех имеющих право голоса) проголосовали за статус штата. <...> Это почти равноценно плебисциту 2017 года", - пояснил эксперт. Он также добавил, что, как и в 2017 году, референдум 2020 года "не был санкционирован, одобрен или сертифицирован федеральным правительством [США] <...>, поскольку <...> [в бюллетене] не было других вариантов статуса [острова], таких как [его] независимость или сохранение территориального статус-кво".