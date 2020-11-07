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Выборы президента США - 2020

Трамп впервые после выборов покинул Белый дом и отправился в свой гольф-клуб

Согласно прогнозам телеканала Fox News, Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а демократ Джозеф Байден - 264

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу впервые после проведения в стране выборов покинул Белый дом и отправился в свой гольф-клуб в штате Вирджиния. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Всеобщие выборы прошли в США во вторник. Победитель президентской гонки пока не определен. Победитель президентской гонки пока не определен. Согласно прогнозам телеканала Fox News, а также агентства Associated Press, Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а демократ Джозеф Байден - 264. Для победы кандидат должен получить не менее 270 голосов. Байден при этом лидирует в штатах Невада (6 выборщиков), Пенсильвания (20) и Джорджия (16).

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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Подведение итогов выборов президента США. Онлайн
По последним данным CNN, Associated Press и NBC, Джозеф Байден получил 270 голосов выборщиков, нужные для победы в гонке
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