Трамп впервые после выборов покинул Белый дом и отправился в свой гольф-клуб

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу впервые после проведения в стране выборов покинул Белый дом и отправился в свой гольф-клуб в штате Вирджиния. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Всеобщие выборы прошли в США во вторник. Победитель президентской гонки пока не определен. Победитель президентской гонки пока не определен. Согласно прогнозам телеканала Fox News, а также агентства Associated Press, Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а демократ Джозеф Байден - 264. Для победы кандидат должен получить не менее 270 голосов. Байден при этом лидирует в штатах Невада (6 выборщиков), Пенсильвания (20) и Джорджия (16).