Fox: Трамп признает поражение на выборах, если судебные иски не дадут результатов

Как отметил в эфире журналист Джон Робертс, американский лидер готов уступить, если станет ясно, что "по итогам судебных разбирательств нет возможности для его победы" на выборах. Газета The New York Times сообщила со ссылкой на помощников Трампа, что он не собирается признавать победу демократа Джозефа Байдена на выборах в ближайшее время.

Согласно прогнозам телеканалов CNN, NBC, Fox News, газеты The New York Times и агентства Associated Press, Байден уже получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост президента.

Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.