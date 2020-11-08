Полиция Бангкока применила водометы против протестующих возле Большого королевского дворца

БАНГКОК, 8 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Таиланда применили водометы для разгона протестующих, которые следовали к комплексу зданий Большого королевского дворца. Согласно трансляции, которую ведет издание "Кхаосод" в Facebook, перед этим демонстранты откатили один из автобусов, который блокировал дорогу к дворцу.

После этого люди прорвались через ограждение на площадь Санам-Луанг, где находится множество полицейских. При этом организаторы призывают протестующих не применять силу в отношении стражей порядка. Активисты пытаются провести переговоры с полицией. Последние уже заявили через громкоговоритель, что применение водомета было "недоразумением" и принесли извинения активистам.

Телеканал Thai PBS сообщил о митингующем, который упал в обморок, ему оказали первую медицинскую помощь. Сейчас некоторые активисты пытаются убрать установленную в виде заграждения колючую проволоку.

Ранее тысячи демонстрантов, собравшиеся в воскресенье возле Монумента Демократии, направились к комплексу зданий Большого королевского дворца, чтобы передать послания королю о том, как нужно реформировать монархию.

В прошлый раз полицейские применили водометы 16 октября, когда протестующие собрались в центре Бангкока. Тогда пострадали 15 человек, включая четырех правоохранителей. Около 100 человек, по информации правозащитников, были задержаны.

Мирные демонстрации в Таиланде идут с 14 октября, когда отмечалась годовщина студенческого восстания 1973 года. Координаторы обещали продолжать акции до тех пор, пока не будут выполнены их требования - отправить премьера в отставку, изменить конституцию, реформировать монархию.

21 октября протестующие прибыли к Дому правительства и передали полицейским заявление с требованием отставки премьера, которое необходимо было подписать в течение трех дней, но чиновник проигнорировал его. 26 октября десятки тысяч демонстрантов пришли к посольству Германии в Бангкоке и передали дипломатам письмо с просьбой провести расследование периодического пребывания короля Таиланда на территории ФРГ.