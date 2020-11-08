Мальтийский орден выбрал главу сроком на год

РИМ, 8 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Фра Марко Луццаго избран местоблюстителем Мальтийского ордена сроком на год. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба старейшего в мире религиозного ордена по завершении двухдневного голосования.

Как уточнили в пресс-службе, выборы состоялись после смерти в конце апреля великого магистра Джакомо Далла Торре дель Темпьо ди Сангвинетто, избранного в 2018 году. Всего из 56 имеющих право голоса членов ордена в выборах приняли участие 44 рыцаря, прибывшие в Рим на виллу Мальтийского ордена из разных стран, включая Аргентину, Перу, США и несколько европейских государств. "Для нынешнего периода пандемии такое представительство вполне удовлетворительно", - отметили в ордене, уточнив, что голосование возможно только при условии личного присутствия.

Как ТАСС рассказали его представители, претендовать на пост главы ордена могли 11 его членов, это - выходцы из благородных семей, входящие в первый класс и давшие монашеские обеты безбрачия и бессребреничества. Как ТАСС стало известно от источников в ордене, рассматривались три кандидатуры на пост местоблюстителя. "Орден проводит реформу, для завершения которой нужно еще несколько месяцев. Один из ее пунктов - упрощение требований к кандидату в великие магистры, в частности, отмена требования благородства крови. Через год могут состояться выборы великого магистра", - пояснил источник. Он отметил, что местоблюститель обладает всеми полномочиями магистра, но только на год, тогда как магистр избирается обычно на пожизненный срок, хотя не исключается возможность отставки.

70-летний Марко Луццаго родился в Брешии на севере Италии, обучался медицине в Университетах Падуи и Пармы, затем управлял семейной компанией. В орден вошел в 1975 году и в 2003 году дал религиозные обеты. Местоблюститель приходится родственником Папе Римскому Павлу VI (1897-1978).

После смерти великого магистра временно исполнял обязанности главы ордена великий командор Руй Гонсалу ду Валле Пейшоту де Виллаш-Боаш. Он, однако, пока не мог претендовать на главенство в ордене, потому что пока сохраняется критерий благородства крови, пояснил источник агентства.

Старейший в мире религиозный орден

Орден (Суверенный военный гостеприимный орден Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты) был основан в Иерусалиме в XI веке и приобрел значимость после признания его в 1113 году Папой Римским Пасхалием II. Изначально назначением ордена было оказание помощи больным и нуждающимся, поэтому еще в Иерусалиме им был основан госпиталь и приемный дом для паломников. Затем госпитали ордена появились сначала на Родосе, а потом на Мальте, где орден базировался до 1798 года. В 1834 году его постоянная штаб-квартира переместилась в Рим.

В орден входят 13,5 тыс. рыцарей. Его основной деятельностью остается благотворительность, в основном в области оказания медицинской и гуманитарной помощи. Мальтийский орден является субъектом международного права и обладает суверенитетом, он имеет дипломатические отношения более чем со 100 странами, включая Россию, и входит на правах наблюдателя в 80 международных организаций. Будучи религиозным католическим орденом, он связан с Ватиканом, хотя и не подчиняется напрямую Папе Римскому.