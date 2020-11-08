Макрон обсудит на следующей неделе с Байденом сотрудничество США и ЕС

ПАРИЖ, 8 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон созвонится на следующей неделе с Джозефом Байденом, который, согласно прогнозам ведущих американских СМИ, победил на выборах президента США. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон.

"Они пересекались несколько раз в прошлом, но сейчас им предстоит узнать друг друга заново в нынешних должностях, - заявил он, отвечая на вопрос ведущего на телеканале CNews о том, насколько хорошо знакомы Макрон и Байден. - В начале следующей недели у них состоится телефонный разговор, он ознаменует начало долгого и прочного сотрудничества".

Бон отметил, что США являются важным союзником Франции и всей Европы, и выразил надежду на то, что отношения двух стран продолжат лишь улучшаться с приходом Байдена. В ответ на реплику ведущего о том, что Макрон одним из первых, как и ряд других лидеров стран ЕС, поздравил объявившего о своей победе кандидата, госсекретарь пояснил, что "это была скоординированная европейская реакция" и что "страны приветствовали эту победу, выражая надежду на улучшение американо-европейских отношений".

"Нужно признать, что в период президентства [Дональда] Трампа это было сложно, но мы должны сохранять тесные связи в сфере безопасности, по вопросам торговли и борьбы с терроризмом", - отметил Бон.

В субботу вечером Макрон поздравил Байдена с избранием на пост президента США. Он заявил, что странам предстоит немало сделать для того, чтобы преодолеть текущие вызовы, и призвал действовать сообща. Это произошло после того, как ведущие американские СМИ сообщили, что кандидат в президенты США от Демократической партии набирает необходимые для победы 270 голосов выборщиков. Сам Байден также объявил о своей победе. Соперничавший с ним на выборах республиканец Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место нарушения, допущенные демократами.