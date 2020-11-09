Асад: сирийцы ожидают практических итогов от предстоящей конференции по беженцам

ТАСС, 9 ноября. Сирийцы ожидают от Международной конференции по беженцам и внутренне перемещенным лицам, которая пройдет в Дамаске 11 и 12 ноября, практических результатов. Об этом заявил в понедельник президент Сирии Башар Асад в ходе беседы по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы возлагаем большие надежды на эту конференцию, надеемся, что результаты будут практическими. Сирийцы не только готовы, но и с большим воодушевлением стремятся реализовывать практические договоренности", - сказал президент Сирии. Он также отметил, что сирийский народ "ценит заинтересованность других государств в том, чтобы принять участие в этой встрече".

Асад также обратил внимание на попытки ряда стран политизировать проблему беженцев, которая, по его словам, является национальной проблемой Сирии. "Это [проблема беженцев] гуманитарная проблема, но многие государства пытаются ее политизировать. Однако это национальная проблема [Сирии], и власти страны заинтересованы в ее решении. Это один из главных приоритетов для сирийского правительства, особенно после того, как была освобождена значительная часть территории Сирийской Арабской Республики и мы смогли на этих территориях искоренить терроризм", - указал сирийский лидер.

Он добавил, что возвращению сирийских беженцев на родину препятствуют введенная против Сирии экономическая блокада, а также сохраняющаяся проблема терроризма. "Мы продолжаем поддерживать контакты со значительной частью государств, в которых проживают [сирийские] беженцы. Знаем, что они пытаются вернуться в страну. <...> Особенно после того, как Сирия предоставила определенные поблажки и льготы, которые стимулируют процесс возвращения. Однако в некоторых регионах нашей страны сохраняется проблема терроризма, наряду с тем, что в отношении Сирии действует экономическая блокада. Это не помогает нам обеспечивать первоочередные потребности сирийских беженцев", - заявил Асад.

В связи с этим он выразил надежду на появление "возможности немного облегчить действующее против Сирии экономическое эмбарго или прорвать его совместными усилиями, для того чтобы сформировать подходящие условия для возвращения беженцев".

Сирийский лидер поблагодарил Россию и ее руководство за помощь в организации Международной конференции по беженцам и внутренне перемещенным лицам, несмотря на "все международное давление".

Конференция по беженцам

29 октября Асад обсудил подготовку к проведению конференции со спецпредставителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым. В ходе беседы были затронуты сложности в организации мероприятия, связанные "с попытками некоторых государств сорвать конференцию или оказать влияние на страны, стремящиеся принять в ней участие". Стороны сошлись во мнении о том, что предстоящая конференция "станет хорошим шансом для обсуждения проблемы беженцев с гуманитарной точки зрения, без политизации вопроса".

Ранее сирийская сторона направила приглашения для участия в мероприятии Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, большому числу стран и международных организаций.

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