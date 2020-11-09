МИД Белоруссии объявил персонами нон грата двух британских дипломатов

МИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Белоруссии приняло решение об объявлении персонами нон грата двух дипломатов посольства Великобритании. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

"Восьмого ноября 2020 года Министерством иностранных дел Республики Беларусь ввиду деятельности, не совместимой со статусом дипломатического агента, статусом дипломата, а также с целями нахождения в Республике Беларусь, принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании персонами нон грата", - отметил представитель МИД в эфире телеканала ОНТ.

Пресс-секретарь сказал, что это решение "является вынужденным и принято белорусской стороной исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц". "Этим решением никоим образом белорусская сторона не закрывает двери для диалога с нашими британскими коллегами и оставляет их открытыми", - подчеркнул Глаз.

Ведущий новостей ОНТ назвал фамилии дипломатов - это "заместитель посла Тамвуд Лиза и военный атташе Уайт Бойкотт Тимоти". По информации телеканала, дипломаты уже покинули Белоруссию.

В эфире телеканала было заявлено, что, по данным правоохранительных органов, эти дипломаты собирали информацию о внутриполитической ситуации в Белоруссии и о ходе протестов. С мая этого года дипломаты не раз встречались с представителями оппозиционных и общественных правозащитных организаций. Военному атташе белорусские коллеги выносили предупреждения, но все они были проигнорированы, отметили в эфире.

Также по ОНТ было заявлено, что заместитель посла Великобритании координировала работу журналистов брюссельского бюро Би-би-си, прибывших в Белоруссию для освещения работы предвыборного штаба экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и протестов.