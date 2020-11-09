NBC: Twitter с 20 января лишит привилегий личный аккаунт Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Американская компания Twitter отменит привилегии, которые предоставлены республиканцу Дональду Трампу в качестве одного из лидеров стран мира, после инаугурации демократа Джозефа Байдена 20 января 2021 года. Об этом сообщила в понедельник телекомпания NBC со ссылкой на официального представителя компании-оператора одноименного сервиса микроблогов.

"Подход Twitter к мировым лидерам, кандидатам и должностным лицам основан на принципе права народа самостоятельно решать, учитывать ли контекст того, о чем говорят его лидеры. Это означает, что мы можем использовать предупреждения и маркировку, а также ограничивать взаимодействие с определенными учетными записями. Эти рамочные правила применяются к действующим лидерам и кандидатам на выборные должности, но не к частным гражданам, не занимающим такие посты", - пояснил представитель компании.

Трампа после инаугурации Байдена уравняют в правах с большинством пользователей сервиса микроблогов. Ужесточение требований затронет личную учетную запись республиканца. Его аккаунт в качестве президента США перейдет новой администрации, уточняет телекомпания.

Руководство Twitter ужесточало политику в отношении дезинформации в преддверии президентских выборов в США. Пользователям запретили провозглашать победу того или иного кандидата до того момента, пока об этом не будет объявлено в официальных источниках или авторитетных СМИ. Твиты, в которых содержатся попытки вмешательства, в том числе с применением насилия, в процесс голосования и подсчета голосов, удаляются.