Спецпосланник генсека ООН прибудет в Никосию для подготовки пятисторонней встречи по Кипру

НИКОСИЯ, 10 ноября. /ТАСС/. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Кипру Джейн Холл Лют приступит в конце текущего месяца к челночной дипломатии в Никосии, чтобы подготовить условия для проведения пятисторонней встречи по урегулированию на острове. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель кипрского правительства в ранге министра Кириакос Кушос по завершении контактов лидера греков-киприотов Никоса Анастасиадиса с полномочной представительницей главы Организации Объединенных Наций.

"Сегодня днем у президента Республики [Кипр] Никоса Анастасиадиса состоялся телефонный разговор со спецпосланником генсека ООН по Кипру Джейн Холл Лют, которая сообщила ему, что намерена посетить Кипр в конце ноября в ходе подготовки к реализации намерения генерального секретаря Антониу Гутерриша созвать неформальную пятистороннюю конференцию", - сказано в письменном заявлении Кушоса.

По его словам, президент попросил Лют выразить Гутерришу благодарность греко-кипрской стороны за его готовность оказать добрые услуги с целью продолжения переговоров по урегулированию кипрской проблемы.

Глава островного государства также попросил передать генсеку ООН позицию официальной Никосии, считающей, что "односторонние действия, подобные тем, которые были предприняты Турцией в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, а также в закрытом городе Фамагуста, не способствуют созданию благоприятного климата для продуктивных переговоров по урегулированию кипрской проблемы".

Челночная дипломатия

Как правило, Джейн Холл Лют посещает Кипр перед встречами Гутерриша с лидерами кипрских общин и иногда задерживается на острове на несколько недель. В данном случае перед ней стоит крайне непростая задача по согласованию тем для обсуждения на дальнейших переговорах двух лидеров, с учетом их диаметрально противоположных подходов к кипрскому урегулированию.

Если Анастасиадис, как и все прежние греко-кипрские руководители, намерен следовать формату решения проблемы разделенного острова, обозначенному в резолюциях ООН и предусматривающему образование на острове двухобщинной и двузональной федерации, то новый лидер турок-киприотов Эрсин Татар настаивает на том, чтобы основой урегулирования было бы признание факта существования на острове двух отдельных государств.

Лют предстоит провести в южной и северной частях Никосии несколько раундов переговоров с обоими лидерами, чтобы найти точки соприкосновения между политиками и заручиться гарантиями, что предстоящие переговоры смогут сдвинуть процесс кипрского урегулирования с мертвой точки, ведь в ином случае их незачем будет проводить.

Проведение международной встречи в формате "пять плюс один" предусматривает участие в ней лидеров греческой и турецкой общин Кипра, делегаций, чаще всего на уровне глав МИД, Великобритании, Греции и Турции (держав - гарантов независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра), а также лично генерального секретаря ООН. Кипрские газеты, сославшись на дипломатические источники, выступили с предположением, что для общения с державами-гарантами в процессе подготовки пятисторонней встречи Лют не будет совершать отдельных поездок в Лондон, Анкару и Афины, а ограничится телефонными контактами с тремя странами в те дни, когда она будет находиться на Кипре.

В последний раз указанные страны собирались в пятистороннем формате на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана в 2017 году, однако тогда эти контакты завершились безрезультатно, и межобщинные переговоры по кипрскому урегулированию так и не возобновились. Поводом для рассмотрения идеи созыва новой встречи явилась смена одного из двух главных переговорщиков после недавнего избрания президентом самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсина Татара, который, в отличие от своего предшественника Мустафы Акынджи, лоялен официальной Анкаре и является противником федеративного устройства острова.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная ТРСК. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.