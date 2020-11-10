Форум "Народная дипломатия - ШОС" пройдет в Китае в 2021 году

ПЕКИН, 10 ноября. /ТАСС/. Китай в следующем году планирует провести форум "Народная дипломатия - ШОС". Об этом во вторник заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в формате видеоконференции.

"Китайская сторона планирует провести у себя форум "Народная дипломатия - ШОС" в следующем году", - сказал он.

Форум по вопросам цифровой экономики Китай-ШОС пройдет в следующем году в городе центрального подчинения Чунцине (Юго-Западный Китай), добавил председатель КНР. "В условиях надвигающейся научно-технической революции и производственных преобразований важно активизировать сотрудничество в сфере цифровой экономики, электронной торговли, искусственного интеллекта и строительства "умных городов", - сказал он. "Планируется в следующем году в городе Чунцине провести Форум цифровой экономики Китай-ШОС, который послужит площадкой для инновационного сотрудничества", - уточнил Си Цзиньпин.

Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, выступая на конференции, призвал страны - члены организации содействовать развитию народной дипломатии, укреплению социальной основы добрососедства и сотрудничества между народами ШОС в рамках борьбы с последствиями пандемии. Он отметил, что "ключевым фактором в развитии народной дипломатии на пространстве организации является богатый культурный потенциал, ее многообразный этнический и религиозный состав". Норов также выступил с предложением "разработать конкретный документ в виде концепции или положения о сотрудничестве между центрами общественной дипломатии, обществ дружбы с зарубежными странами, ассамблей народов стран ШОС".

В августе этого года секретариатом Шанхайской организации сотрудничества, Китайским комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, а также Шанхайским университетом иностранных языков и Шанхайской академией глобального управления и международного регионоведения была организована видеоконференция "Влияние пандемии коронавирусной инфекции на взаимодействие в рамках ШОС, вызовы и возможности. Роль народной дипломатии в укреплении сотрудничества в рамках ШОС".