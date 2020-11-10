Киргизия предложила создать в ШОС механизм борьбы с экономическими преступлениями

БИШКЕК, 10 ноября. /ТАСС/. Бишкек предлагает создать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) структуру по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом заявил во вторник исполняющий обязанности президента, премьер-министр республики Садыр Жапаров на онлайн-заседании лидеров стран - участниц ШОС.

"Кыргызская Республика предлагает создать в рамках организации механизм по борьбе с экономическими преступлениями", - сказал он. По его оценке, совместными усилиями страны - участницы ШОС смогут более эффективно противостоять этому виду преступлений.

Как заверил Жапаров, киргизская сторона считает важным создание в ШОС фонда развития и банка развития организации, а также выступает за разработку механизма, который будет способствовать созданию благоприятных условий для развития международных автомобильных перевозок.

И.о. президента Киргизии призвал входящие в состав организации государства усилить совместную работу и в сфере обеспечения информационной безопасности. По его словам, для этого можно задействовать Региональную антитеррористическую структуру ШОС.