ООН готова работать с ШОС и делиться наработками для восстановления от пандемии

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. ООН рассчитывает на постоянное участие стран - членов ШОС в объединении усилий по преодолению кризиса, вызванного коронавирусом, и готова поделиться своими наработками для восстановления после пандемии. Об этом заявил во вторник генсекретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета глав государств - членов ШОС.

Генсек отметил, что пандемия является беспрецедентным кризисом, имеющим масштабные социально-экономические последствия и усугубившим положение во всем мире. "Восстановление потребует общего сотрудничества для защиты жизни людей, их источников дохода, чтобы не дать забуксовать экономике и бизнесу. Мы рассчитываем на постоянное участие стран - членов ШОС и готовы поделиться своими наработками и обеспечить техническую помощь для восстановления после пандемии", - указал он.

"Ситуация меняется, возникают новые вызовы. Мы вместе с ШОС сможем обменяться и опытом. Опыт ШОС поможет нам оказывать лучше поддержку странам-членам", - подчеркнул Гутерриш.

О соглашении по антитеррору

Гутерриш подчеркнул, что подписание меморандума о взаимопонимании в области борьбы с терроризмом сильно продвинет сотрудничество организаций.

"Подписание меморандума о взаимопонимании между нашими управлениями по борьбе с терроризмом - это новый важный шаг по улучшению сотрудничества в борьбе с терроризмом", - сказал он.

Генсек высоко оценил готовность стран ШОС откликнуться на призывы о прекращении огня на период пандемии. По его словам, конфликт вокруг Нагорного Карабаха привел к резкому повышению уровня заболеваемости.