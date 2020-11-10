В ЮАР выдали ордер на арест генсека правящей партии

ПРЕТОРИЯ, 10 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Южно-Африканской Республики выдала ордер на арест генерального секретаря правящей в стране партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) Эйса Махашуле по подозрению в коррупции. Об этом сообщила во вторник местная радиостанция Eyewitness со ссылкой на специальное подразделение полиции по борьбе с финансовыми преступлениями.

"Ордер выдан, Махашуле пока не арестован, он должен предстать перед судом в ближайшую пятницу", - приводит она слова официального представителя полиции провинции Фри-Стейт Линды Стейн.

Генсек АНК подозревается в участии в преступной коррупционной схеме по краже государственных средств в рамках программы по проверке зданий на содержание асбеста в годы пребывания на посту главы правительства провинции Фри-Стейт. Размер заключенного в 2014 году контракта достигал 255 млн рандов ($16 млн), часть этих денег, по версии следствия, была похищена.

Ряд лиц, подозреваемых в участии в преступной схеме, был недавно арестован. Среди них есть как бизнесмены, так и члены правительства провинции. Полиция сообщает, что получила материалы, из которых можно сделать вывод о том, что Махашуле знал об откатах по платежам за инспекцию зданий и тем самым нарушал закон о предотвращении коррупции и борьбе с ней.

В свою очередь, Эйс Махашуле утверждает, что полностью невиновен и готов "с легким сердцем" предстать перед судом. "Я нисколько не обеспокоен всей ситуацией вокруг ордера", - подчеркнул он.

Главой АНК является нынешний президент ЮАР Сирил Рамапоса.