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Пандемия COVID-19

Зеленский попросил Меркель содействовать в доступе Украины к новой вакцине от коронавируса

Речь идет о препарате, разработанном германской фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера ФРГ Ангелу Меркель учесть украинские интересы при планировании поставок вакцины от коронавируса, которая создана германской фирмой BioNTech совместно с компанией из США Pfizer.

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"Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса", - сказал Зеленский во время разговора по телефону с Меркель. Он поприветствовал достигнутый двумя фирмами прорыв при создании вакцины и назвал новость о ее разработке обнадеживающей.

Президент Украины, как уточнили в его офисе, попросил германского канцлера расширить доступ Украины к вакцине против коронавируса, разрабатываемой в рамках международного фонда COVAX, который проводит закупки и поддерживает создание производственных мощностей.

Стороны также обсудили происходящее в Донбассе, в частности, открытие новых КПП на линии соприкосновения, а также новый план действий Киева. По данным офиса Зеленского, документ уже передан странам "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украины, Франция).

"Глава Украинского государства также рассказал [Меркель] о подготовленном Украиной плане совместных действий, заранее предоставленном нашим партнерам по нормандскому формату, который будет способствовать активизации работы ТКГ (контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе - прим. ТАСС)", - проинформировали в администрации главы государства. Кроме того, оба политика, согласно сообщению, "отметили важность предстоящего разговора советников лидеров "нормандской четверки", запланированного на текущую неделю.

Теги
Меркель, АнгелаУкраинаГерманияЗеленский, Владимир АлександровичПандемия COVID-19
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