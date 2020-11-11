Зеленский попросил Меркель содействовать в доступе Украины к новой вакцине от коронавируса

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера ФРГ Ангелу Меркель учесть украинские интересы при планировании поставок вакцины от коронавируса, которая создана германской фирмой BioNTech совместно с компанией из США Pfizer.

"Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса", - сказал Зеленский во время разговора по телефону с Меркель. Он поприветствовал достигнутый двумя фирмами прорыв при создании вакцины и назвал новость о ее разработке обнадеживающей.

Президент Украины, как уточнили в его офисе, попросил германского канцлера расширить доступ Украины к вакцине против коронавируса, разрабатываемой в рамках международного фонда COVAX, который проводит закупки и поддерживает создание производственных мощностей.

Стороны также обсудили происходящее в Донбассе, в частности, открытие новых КПП на линии соприкосновения, а также новый план действий Киева. По данным офиса Зеленского, документ уже передан странам "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украины, Франция).

"Глава Украинского государства также рассказал [Меркель] о подготовленном Украиной плане совместных действий, заранее предоставленном нашим партнерам по нормандскому формату, который будет способствовать активизации работы ТКГ (контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе - прим. ТАСС)", - проинформировали в администрации главы государства. Кроме того, оба политика, согласно сообщению, "отметили важность предстоящего разговора советников лидеров "нормандской четверки", запланированного на текущую неделю.