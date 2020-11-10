WP: в Конгрессе США просят ведомства сохранить данные по расследованиям за два года

ТАСС, 10 ноября. Демократы Палаты представителей Конгресса США направили обращения в Белый дом и по меньшей мере в 50 правительственных ведомств с просьбой сохранить все данные, касающиеся расследований Конгресса за последние два года. Как сообщила во вторник газета The Washington Post, это указывает на то, что они намерены продолжить изыскания, связанные с пребыванием Дональда Трампа на посту президента.

"За последние четыре года администрация [президента Дональда Трампа] препятствовала многочисленным расследованиям Конгресса, отказываясь предоставить необходимую информацию. Вы обязаны обеспечить, чтобы любые данные, которые ранее запрашивал Конгресс, а также информация, хранение которой предписано законом, были сохранены и содержались надлежащим образом в архиве, чтобы их легко можно было найти", - говорится в письме председателей 21 комитета Палаты представителей.

В письме к юрисконсульту Белого дома Пэт Чиполлоне конгрессмены подчеркнули, что действующий американский президент также обязан сохранить всю информацию, касающуюся расследований демократов.

The Washington Post не уточняет, о каких именно расследованиях идет речь.