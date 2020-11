Эрдоган направил Трампу благодарственное письмо

АНКАРА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган поблагодарил во вторник действующего президента США Дональда Трампа за его позицию, которая позволила отношениям между Анкарой и Вашингтоном развиваться на основе общих интересов и ценностей.

"Независимо от того, какими будут официальные результаты выборов [президента США], я благодарю вас за искреннее и решительное видение, заложившее основу для развития отношений между Турцией и США на основе общих интересов и ценностей. Дальнейшее развитие на основе прочного фундамента исторически сложившихся отношений дружбы, партнерства и союзничества между нашими странами отвечает нашим общим интересам. Мы продолжим прилагать усилия в этом направлении в предстоящий период", - говорится в направленном Эрдоганом послании, которое распространила его канцелярия.

Ранее президент Турции также направил письмо демократу Джозефу Байдену, в котором поздравил его с победой на президентских выборах.

В США 3 ноября прошли всеобщие выборы. Согласно прогнозам телеканалов CNN, NBC, Fox News, газеты The New York Times и агентства Associated Press, Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Несмотря на то, что Трамп до сих пор не признал поражения, Байдена с победой уже поздравили генсек НАТО, лидеры Британии, Канады, ФРГ, Франции, Турции, Украины и другие.