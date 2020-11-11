Байден сформировал экспертные группы для оценки деятельности федеральных ведомств

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден, который, согласно прогнозам ведущих СМИ, одержал победу на выборах, сформировал группы экспертов для оценки деятельности федеральных ведомств. Как указывается во вторник на сайте переходной команды Байдена, в состав этих групп вошли "хорошо подготовленные и талантливые люди, знакомые с ключевыми аспектами деятельности федерального правительства".

Как отметил в связи с этим бывший сенатор Тед Кауфман, сопредседатель переходной команды Байдена, перед страной "стоят сейчас проблемы борьбы с пандемией, проблемы преодоления экономического кризиса и необходимость реагировать на настоятельные требования о расовой справедливости, а также проблемы, вызванные климатическими изменениями". В связи с этим он подчеркнул необходимость "гладкого процесса передачи власти новой администрации, чтобы обеспечить защиту интересов как внутри страны, так и за ее пределами".