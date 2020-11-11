CNN: заместитель главы Пентагона по разведке покидает свой пост

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны США по вопросам разведки Джозеф Кернан уходит с этой должности. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на источник.

По его информации, пока неясно, подал ли Кернан в отставку или был уволен. Другой источник уточнил, что Кернан и ранее планировал уйти с этой должности после выборов. Он занимал данный пост с 2017 года.

Действующий президент США Дональд Трамп отправил в понедельник в отставку министра обороны США Марка Эспера и назначил главу Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера исполняющим обязанности шефа Пентагона.