{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

CNN: заместитель главы Пентагона по разведке покидает свой пост

По информации телеканала, пока неясно, подал ли Джозеф Кернан в отставку или был уволен

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны США по вопросам разведки Джозеф Кернан уходит с этой должности. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на источник.

По его информации, пока неясно, подал ли Кернан в отставку или был уволен. Другой источник уточнил, что Кернан и ранее планировал уйти с этой должности после выборов. Он занимал данный пост с 2017 года.

Действующий президент США Дональд Трамп отправил в понедельник в отставку министра обороны США Марка Эспера и назначил главу Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера исполняющим обязанности шефа Пентагона.

Теги
США
Выборы президента США - 2020
Конгрессмен-демократ Элиот Энгел призвал Госдеп участвовать в передаче власти Байдену
В настоящее время руководитель Управления по оказанию услуг общего профиля отказывается вынести заключение о том, кто является избранным президентом. Эмили Мерфи указывает на отсутствие окончательных данных, которые бы однозначно свидетельствовали о победе демократа
Читать полностью