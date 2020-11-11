В Никосии прошла акция против вмешательства Турции в выборы лидера турок-киприотов

НИКОСИЯ, 11 ноября. /ТАСС/. Несколько тысяч человек приняли участие вечером во вторник в турецкой части Никосии в акции протеста против вмешательства Анкары в процесс выборов лидера турок-киприотов. Об этом сообщает на своем сайте газета Cyprus Mail.

По информации издания, акция организована платформой "Демократия и воля". В числе участников были бывший президент самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Мустафа Акынджи и лидер Республиканской турецкой партии Туфан Эрхюрман. Эти два политика, выступающие за федеративное устройство Кипра, пришли соответственно вторым и третьим к финишу завершившейся в октябре президентской гонки в непризнанном государстве, уступив бывшему премьер-министру ТРСК Эрсину Татару. Последний перед первым и вторым турами выборов пользовался безоговорочной поддержкой со стороны властей Турции и президента Тайипа Эрдогана, а также основных турко-кипрских газет и телеканалов.

Усилению негодования протестующих способствовали и планы Эрдогана прибыть на Кипр в воскресенье, 15 ноября, в 37-ю годовщину провозглашения независимости северной части острова путем образования ТРСК и устроить пикник в Вароше - бывшем курортном районе Фамагусты, расположенном в нейтральной зоне острова. Татар при открытой поддержке президента Турции открыл 8 октября доступ публике в этот "город-призрак", который, согласно резолюциям СБ ООН, должен оставаться нетронутым до тех пор, пока в Варошу не вернутся изгнанные из нее в 1974 году греко-кипрские собственники.

Участники акции протеста держали в руках транспаранты с такими лозунгами, как "Нам не нужен назначенный администратор", "Кипр светский и останется светским", "Последнее слово на Кипре принадлежит киприотам", "Анкара, убери от нас руки".

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная ТРСК. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.