Бразилия, США и Япония договорились о новом трехстороннем формате сотрудничества

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 ноября. /ТАСС/. Правительства Бразилии, США и Японии объявили о начале сотрудничества в трехстороннем формате (Japan-U.S.-Brazil Exchange, JUSBE). Встреча старших должностных лиц на уровне замглав внешнеполитических ведомств прошла во вторник в Бразилиа, сообщает пресс-служба Госдепартамента Соединенных Штатов.

"Традиционные связи между тремя государствами, базирующиеся на общих ценностях свободы, прав человека, демократии и верховенства права, лежат в основе их (стран - прим. ТАСС) устремления к свободному и открытому международному мироустройству, в котором суверенные и независимые страны соседствуют в процветании", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства США. Как уточняется, работа в данном формате будет вестись по трем направлениям: региональные вопросы, демократическое управление и вопросы экономического процветания.

По первому из них стороны договорились проводить консультации и обмениваться мнением по региональной проблематике как в трехстороннем формате, так и с использованием действующих механизмов двустороннего сотрудничества "в целях обеспечения свободы и основанного на правилах правопорядка в наших регионах". В заявлении также отмечается, что страны, которые являются ведущими экономиками своих регионов, намереваются работать над улучшением делового климата, расширением иностранных инвестиций, укреплением региональных связей. Они также заявили о готовности содействовать устойчивому развитию, экономическому росту и укреплению кибербезопасности "для продвижения процветающих цифровых экономик, основанных на открытом, надежном и безопасном интернете".

Кроме того, в документе зафиксировано намерение сторон поддерживать институты демократического правления "в своих странах и на международном уровне", в том числе в целях обеспечения свободных и честных выборов и свободы слова.